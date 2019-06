Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerlöscher entleert

Altenburg (ots)

Polizeibeamte stellten am 09.06.2019, gegen 04:20 Uhr fest, dass ein entleerter Feuerlöscher auf der Münsaer Straße liegt. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort stellte sich schließlich heraus, dass Unbekannte diesen zuvor von einer in der Münsaer Straße befindlichen Tankstelle entwendeten und den Inhalt in mehreren Vorgärten sowie auf mehreren parkenden Fahrzeugen entleerten. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden. (KR)

