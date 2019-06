Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall auf B93

Altenburg (ots)

Nobitz: Sonntagnachmittag (09.06.2019), gegen 14:00 Uhr befuhr der 58-jährige Fahrer eines Motorrades Yamaha die B93 aus Richtung Zwickau in Richtung Altenburg. Auf der Brücke in der Ortslage Lehndorft geriet der Kradfahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Brückengeländer. Der verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad sowie dem Brückengeländer entstand Sachschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn gesperrt. Die Unfallermittlungen wurden aufgenommen. (KR)

