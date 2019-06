Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garagenbrand

Großenstein (ots)

Am Montagmorgen, gegen 02:00 Uhr, brannte in Großenstein eine leerstehende Garage. Das brennende Gebäude grenzte unmittelbar an ein leerstehendes Wohnhaus. Ein Übergreifen der Flammen konnte durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Durch die Polizei wurden Ermittlungen zur derzeit unbekannten Brandursache aufgenommen. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei Gera zu melden. Tel.: 0365-8290.

