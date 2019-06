Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Mülltonnen angebrannt

Gera (ots)

Am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr, brannte in der Schwarzburgstraße eine Mülltonne. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Polizeiliche Ermittlungen vor Ort ergaben, dass Anwohner eine Gruppe Jugendlicher beobachteten, die zuvor ein Kleidungsstück in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle in Brand setzten. Anschließend ging die Mülltonne in der Schwarzburgstraße in Flammen auf. Etwa eine halbe Stunde später brannte eine weitere Mülltonne in der Fritz-Gießner-Straße aus. Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung laufen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Tat und Täter geben können. Tel.: 0365-8290.

