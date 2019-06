Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kaffeemaschine auf Herd angeschmort

Gera (ots)

Am Samstagabend, gegen 23:10 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in die Eichenstraße gerufen. Von dort meldeten Anwohner, dass es in der Küche einer Wohnung brenne. Vor Ort bestätigte sich die Mitteilung nicht. Ein Hausbewohner hatte versehentlich eine Kaffeemaschine auf einer heißen Herdplatte abgestellt, die zu schmoren begann. Dadurch entstand eine starke Verqualmung. Durch das Malheur wurde zum Glück niemand verletzt.

