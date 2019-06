Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kabelbrand in Gartenlaube

Gera (ots)

Am Samstag, gegen 11:20 Uhr, kam es in der Kleingartenanlage "Am Ferbertum" zum Brand einer Gartenlaube. Aufgrund eines technischen Defektes geriet der Stromkasten der Gartenlaube in Brand. Durch den schnellen Löschangriff der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

