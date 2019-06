Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gleich mehrfach Pech

Gößnitz (ots)

In der Genossenschaftsstraße in Gößnitz hatte eine 67 jährige Frau am 08.06.2019 mehrfach Pech. Zuerst fiel die Tür ins Schloss ohne dass sie einen Schlüssel bei der Hand hatte um wieder in ihre Wohnung zu gelangen. Dann versuchte sie mit einer Leiter wieder in diese zu gelangen, stürzte dabei und musste ärztlich behandelt werden. In der Wohnung befand sich allerdings noch das Essen auf dem Herd, welches durch schnelles Einschreiten der Poliztisten vom Herd genommen werden konnte um schlimmeres zu vermeiden. (AG)

