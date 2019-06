Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Graffiti

Meuselwitz (ots)

Nach Mitteilung wurde am Samstag bekannt, dass bislang Unbekannte Täter in der Altpoderschauer Gasse in Meuselwitz mittels Graffiti eine Hauswand in der Ausdehnung von ca. 30x60 cm beschmierten und dadurch Sachschaden am Gebäude des 75 Jährigen verursachten.(AG)

