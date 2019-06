Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht in Zeulenroda - Zeugen gesucht

Greiz (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 02.06.2019 bis Freitag, 07.06.2019 wurde in der Windmühlenstraße, in Zeulenroda, ein ordnungsgemäß geparktes Wohnmobil beschädigt. Ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt vermutlich beim Vorbeifahren das Wohnmobil und verließ anschließend widerrechtlich den Unfallort. Zeugen, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

