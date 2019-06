Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrüger unterwegs

Greiz (ots)

Am 06.06.2019, gegen 13:30 Uhr, suchten zwei bislang unbekannte Männer eine 84-jährige Frau in der Parkgasse auf. Sie gaben sich als Bauarbeiter aus und erzählten, dass das Dach des Hauses defekt sei und repariert werden müsse. Im guten Glauben überreichte die Rentnerin den beiden Betrügern einen dreistelligen Geldbetrag. Die zwei Täter verschwanden daraufhin in unbekannte Richtung und kehrten nicht mehr zurück. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell