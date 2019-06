Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti in Aussichtsturm angebracht

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz: In der Zeit vom 31.05. bis zum 06.06.2019 beschmierten bislang unbekannte Täter das Innere des Aussichtsturms am See in Frießnitz. Dabei wurde unter anderem die Buchstabenfolge ACAB verwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210 erbeten.

