Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Seitenscheibe eingeschlagen

Gera (ots)

Ein in der Heidecksburgstraße ordnungsgemäß abgestellter Pkw Audi war in der Zeit von 04.06.2019 - 06.06.2019 offenbar Ziel eines unbekannten Täters. Dieser schlug die Seitenscheibe des Fahrzeuges ein, so dass Sachschaden entstand. Gestohlen wurde aus dem Audi allerdings nichts. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. (KR)

