Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Fachgeschäft - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Unbekannte verschafften sich am gestrigen Tag (06.06.2019), in der Zeit von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Fachgeschäft in der Lessingstraße. Von dort stahlen sie unter anderem aufgefundenes Bargeld und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt unter der Tel. 0365 / 8234-1465 Zeugenhinweise entgegen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen bzw. können Sie Hinweise zu den Tätern geben, dann werden Sie gebeten, sich an die KPI Gera zu wenden. (KR)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell