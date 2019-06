Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer kam zu Fall

Gera (ots)

Heute Morgen (06.06.2019), gegen 07:30 Uhr geriet der Fahrer (20) eines Motorrades Yamaha beim Abbiegen von der Plauenschen Straße in die Wartenburgstraße ins Rutschen und kam in der Folge zu Fall. Hierbei wurde er verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

