Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: Am gestrigen Mittwoch (05.06.2019), gegen 15:50 Uhr, befuhr der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades Simson die Triptiser Straße in Richtung Zeulenroda, um nach links in eine Hauszufahrt abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem Pkw Skoda, welcher ihn gerade überholte.Der Kradfahrer stürzte daraufhin. Er sowie seine 48-jährige Mitfahrerin wurden verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell