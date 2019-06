Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Vogtlandstraße führt zu Vollsperrung

Gera (ots)

Heute Mittag (05.06.2019), kurz vor 12:00 Uhr befuhr der Fahrer eines Pkw Ford samt Anhänger die Vogtlandstraße stadteinwärts. Hierbei passierte er die am Ortseinang befindliche Engstelle. Diese ist durch große Betonklötzer baulich eingerichtet, so dass für Lkw die Durchfahrt nicht möglich ist. Der Fordfahrer beachete allerdings beim Befahren der Engstelle die Breite seines mitgeführten Anhängers nicht, so dass dieser an den Betonklötzern hängen blieb und stark beschädigt wurde. Am Pkw selbst entstand kein Schaden. Auch der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die beiden Betonklötzer wurden jedoch durch die Kollision verschoben, so dass diese mit schwerem Gerät zurückbefördert werden musste. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Vogtlandstraße bis circa 14:05 Uhr voll gesperrt. (KR)

