Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Feuer gespielt

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am gestrigen Dienstag (04.06.2019), gegen 17:05 Uhr, entzündeten zwei männliche Personen in einem Waldstück, in der Nähe des Sommerbades, Papier und Fichtenzapfen. Dabei wurden sie von einem Zeugen überrascht und ergriffen die Flucht. Glücklicherweise konnte das Feuer von einem Anwohner gelöscht werden. Bei den Personen sollen es sich um einen ca. 1,60m großen Jugendlichen, welcher mit kurzer brauner Hose und blauem T-Shirt bekleidet war sowie um einen ca. 1,70m großen Jugendlichen, welcher mit kurzer Jeans und blauem T-Shirt bekleidet war, handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, zu melden.

