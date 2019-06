Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahndung der KPI Gera

Am 29.09.2018 befand sich eine 73-jährige Frau in verschiedenen Geschäften eines Einkaufszentrums in Gera-Lusan, um dort Einkäufe mit Kartenzahlung zu tätigen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie bei einem dieser Einkäufe von einer weiblichen Person bei der PIN-Eingabe beobachtet. Entgegen ihrer Gewohnheit verstaute die Geschädigte ihre Girokarte in ihrer Jacke. In der Folge wurde sie im Parkhaus des Einkaufszentrums von einem ihr unbekannten Mann mit Gehstock nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt. Diesen Moment nutzte der Unbekannte offenbar und stahl ihr die Girokarte. Im Nachgang stellte die Geschädigte fest, dass ein vierstelliger Geldbetrag unberechtigt von ihrem Konto abgehoben wurde. Hierbei wurde die männliche Person von einer in der Bank befindlichen Kamera erfasst. Anhand des Lichtbildes sucht die Kriminalpolizei Gera nunmehr Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter bzw. zu dessen derzeitigen Aufenthalt geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (KR)

