LPI-G: Täter auf frischer Tat erwischt

Ronneburg: Heute Nacht (05.06.2019), gegen 01:45 Uhr meldete ein Anwohner, dass aufgrund wahrgenommener Geräusche scheinbar in das Carport auf dem Nachbargrundstück (Altenburger Straße) eingebrochen wurde. Zudem stand ein Pkw mit laufendem Motor davor. Unverzüglich kamen mehrere Polizeibeamte zum Einsatz. Als diese vor Ort eintrafen, rannte ein 26-jähriger Mann aus dem Objekt, so dass ihn die Beamten vorläufig festnahmen. Hierbei leistete er massiven Widerstand, so dass Pfefferspray eingesetzt wurde. Zudem wurde das Fahrzeug des 26-Jährigen sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Tatverdächtige (polnisch) gewaltsam Zutritt zum Grundstück sowie dem Carport und verursachte dabei Sachschaden. Auskünfte zu etwaigem Beuteschaden können aktuell nicht gegeben werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an. (RK)

