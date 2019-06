Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Durchsuchungen erfolgreich durchgeführt

Gera (ots)

Im Zuge erlassener Durchsuchungsbefehle durchsuchten Polizeibeamte der LPI Gera mit Unterstützung weiteren Thüringer Polizeikräften, einem Polizeihund und Beamten der Bundespolizei in den Morgenstunden des 04.06.2019 mehrere Objekte im Stadtgebiet von Gera. Die Durchsuchung von insgesamt 5 Wohnungen, einer Garage und einer Gartenlaube beruhen auf voneinander unabhängigen Verfahren, u.a. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten diverse Betäubungsmittel (Cannabis, Ecstasy, Pilze), Betäubungsmittelutensilien und Bargeld fest und in der Folge sicher. Zudem konnten Beweismittel, u.a. gefälschte Fahrkarten, sichergestellt werden, welche den Verdacht der Urkundenfälschung bestätigen. Im Rahmen der Durchsuchungen konnten drei Männer (30, 34, 46, deutsch) und zwei Frauen (25, 33, deutsch) festgenommen werden. Die beiden Frauen sind nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen, der 34-Jährige nach erfolgter Haftvorführung am 04.06.2019 in eine JVA überstellt worden. Die beiden weiteren Tatverdächtigen (30, 46) werden heute dem Haftrichter vorgeführt. (KR)

