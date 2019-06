Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw brannte

Greiz (ots)

Am gestrigen Montag (03.06.2019), gegen 16:00 Uhr geriet ein Pkw Fiat in der Reichenbacher Straße in Brand. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht. Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden. Allerdings entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden.Nach bisherigen Ermittlungen entstand der Brand auf Grund einer technischen Ursache.

