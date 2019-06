Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Bad Köstritz

Gera (ots)

Bad Köstritz: Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 29.05.2019, gegen 16:00 Uhr bis 03.06.2019, gegen 07:30 Uhr gewaltsam in einer Lagerhalle in der Elsterstraße ein. Vor Ort wurden festgestellt, dass an einem dort abgestellten Minibagger manipuliert wurde. Ein Diebstahl misslang jedoch. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 7 8234-1465, entgegen. (KR)

