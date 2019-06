Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf

Greiz (ots)

Berga: Am Morgen des 27.05.2019, gegen 06:20 Uhr, wurde in Berga, Landkreis Greiz, in der August-Bebel-Straße, auf der Höhe der Hausnummern 22 und 24, ein toter Grauspecht aufgefunden. Da Finderin feststellte, dass der Vogel offenbar von einem Diabolo getroffen und daran verendet war, informierte sie die zuständige Behörde (untere Naturschutzbehörde). Da es sich bei dem Grauspecht um ein streng geschütztes Tier handelt, ermittelt die Polizei wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, das Bundesnaturschutzgesetz und das Waffengesetz.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche im Zeitraum 26./27.05.2019 den Gebrauch einer Luftdruckwaffe oder die Tat selbst in der August-Bebel-Straße gesehen oder gehört haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gera, Tel. 0365/8234-1465 entgegen. (KR)

