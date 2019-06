Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wahlplakat angezündet

Altenburg (ots)

Kleinstechau: Unbekannte zündete am Donnerstag (30.05.2019), ein in der Großstechauer Straße aufgehängtes Wahlplakat (AfD) an, so dass diese beschädigt wurde. Dies meldete am Folgetag (31.05.2019) ein Zeuge der Polizei. Der Telefonmast, an welchem das Plakat angebracht war, wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710, an diese zu wenden. (KR)

