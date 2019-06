Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Gartengrundstück

Gera (ots)

Gestern Mittag (02.06.2019), gegen 11:50 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in ein Gartengrundstück in Gera-Kaimberg aus. Dort geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Gebüsch, en Wasserbehälter und eine Umzäunung in Brand. Das Feuer wurde gelöscht, die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. (KR)

