Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall in Ronneburg:

Gera (ots)

Ronneburg: Am Samstag (01.06.2019), gegen 18:40 Uhr kam es am Abzweig Straße der Opfer des Faschismus / Martin-Luther-Straße zum Zusammenstoß zwischen einem Leicht-Kfz (Fahrer 17) und einem in der Straße geparkten Pkw Audi. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog der 17-Jährige von der Straße der OdF nach rechts in die Martin-Luther-Straße ein, als dessen Beifahrerin (17) ins Lenkrad griff und gegenlenkte. In der Foolge überfuhr das Leicht-KfZ einen Bordstein, prallte gegen ein Verkehrsschild und kollidierte mit einem geparkten Pkw Audi. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (KR)

