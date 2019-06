Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger verletzt

Greiz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der August-Bebel-Straße in Greiz wurde am Freitag gegen 13:05 Uhr ein 61-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Beim Überqueren der Straße wurde er durch eine 74-jährige VW-Fahrerin angefahren. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten sich bei der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.

