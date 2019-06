Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt mit 3,45 Promille

Greiz (ots)

Beamte der PI Greiz kontrollierten am Freitag gegen 20:30 Uhr in der Thomasstraße in Greiz einen 37-jährigen Opel Fahrer. Er wies bei der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 3,45 Promille auf. Einen gültigen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

