Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Weida

Weida (ots)

Am Freitag gegen 15:40 Uhr ereignete sich in der Turmstraße in Weida ein Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Mopedfahrer leicht verletzt wurde. Ein 60-jähriger Ford Fahrer versuchten Höhe Hausnummer 4 seinen Pkw zu wenden. Dabei übersah er den von hinten kommenden Mopedfahrer. In der Folge kam es zur Kollision, wobei der Mopedfahrer stürzte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Mopedfahrer wurde leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.

