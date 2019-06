Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrzeuge in Langenwetzendorf aufgebrochen

Langenwetzendorf (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag in Langenwetzendorf in der Hauptstraße, im Zwieselweg und im Naitschauer Weg in insgesamt 4 Pkw ein. Bei allen Pkw wurden die Seitenscheiben eingeschlagen. Entwendet wurden unter anderem Geldbörsen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz unter 03661/6210 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell