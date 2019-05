Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

Altenburg (ots)

Lucka: Eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (18 und 23) gestern Abend (30.05.2019, gegen 18:20 Uhr) in einer Gartenanlage in der Altenburger Straße endete schließlich in einer Körperlichen, in welche wiederrum weitere Personen involviert waren. Letztendlich wurden der 18-Jährige und ein 37-Jährige verletzt, wobei der 37-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Ermittlungen zum Vorfall wurden seitens der Polizei Altenburg aufgenommen. (KR)

