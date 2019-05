Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verdächtiger identifiziert

Gera (ots)

In der vergangenen Woche wurde der Geraer Polizei mitgeteilt, dass sowohl Kinder, als auch Erwachsene im Bereich Hofwiesenpark bzw. Friedericistraße von einem ihnen unbekannten Mann mit Fahrrad angesprochen wurden. Der Mann soll hierbei die Kinder unter anderem nach Hobbys und dem Schulstandort gefragt, die Erwachsenen in verwirrter Art und Weise angesprochen haben. Mehrfach äußerte er dabei, dass er Bürgermeister werden möchte. Zu Straftaten kam es glücklicherweise bei keinem der Vorfälle. Die Geraer Polizei leitete nach Bekanntwerden unverzüglich Ermittlungsmaßnahmen ein, die schließlich zur Identifizierung des 49-jährigen Mannes (deutsch) führten. In der Folge wurden Gefährderansprachen geführt und ein medizinischer Fachdienst mit eingebunden. (KR)

