Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wer kennt diesen Mann?

Gera/Greiz (ots)

Wünschendorf: Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu einer Diebstahlshandlung zum Nachteil einer 81-jährigen Frau aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem abgebildetem Mann geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich die Rentnerin am Vormittag des 12.02.2019 in einem Lebensmitteldiscounter in Wünschendorf um einzukaufen. Dort wurde ihr unbemerkt die Geldbörse entwendet. Mit der so erlangten Girokarte hob der abgebildete Mann unmittelbar nach dem Diebstahl einen dreistelligen Eurobetrag vom Konto der Geschädigten ab. Bei dieser Handlung konnten Videoaufzeichnungen des Mannes gefertigt werden, anhand diesen die KPI Gera nach dem Unbekannten sucht.

Können Sie Hinweise zu dem Mann bzw. dessen derzeitigem Aufenthalt geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

