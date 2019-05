Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflüchtigen gestellt

Altenburg (ots)

Gößnitz: Ein Zeuge meldete gestern Abend (28.05.2019), gegen 17:25 Uhr der Polizei den Zusammenstoß zwischen einem Pkw Opel mit einer Fußgängerin (13) im Bereich der Gartenstraße / Am Friedhof. Der Pkw fuhr nach dem Zusammenstoß und einem kurzen Gespräch mit dem Kind davon. Unverzüglich kamen Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz. Die leicht verletzte Fußgängerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Durch Hinweise des Zeugen konnte der verantwortliche Fahrzeugführer (94) Opel an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet. (KR)

