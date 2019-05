Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettendiebstahl

Altenburg (ots)

Drei Männer georgischer Herkunft (25, 28 ,35) wurden gestern Vormittag (27.05.2019, gegen 11:10 Uhr) in einem Verbrauchermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße beim Diebstahl erwischt. Gemeinschaftlich wollten die Männer Zigaretten im dreistelligen Eurobereich stehlen, als ein Mitarbeiter auf die Täter aufmerksam wurde und diese stellte. Die Diebe wurden in der Folge durch die hinzugerufenen Polizeibeamten vorläufig festgenommen und die zuständige Staatsanwaltschaft informiert. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Täter nach Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wieder entlassen. (KR)

