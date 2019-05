Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Freibadkiosk

Altenburg (ots)

Altkirchen: In den Kiosk eines Freibades in Altkirchen verschafften sich unbekannte Diebe in den letzten Tagen gewaltsam Zutritt. Dies meldete gestern (27.05.2019) ein Zeuge der Polizei. Neben dem verursachten Sachschaden wurde zudem der Verlust eines Mobiltelefons sowie diverser Süßigkeiten verzeichnet. Die Altenburger Polizei hat nunmehr die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können. (Tel. 03447 / 4710). (KR)

