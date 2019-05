Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Telefonbetrüger wieder aktiv

Greiz (ots)

Gestern (27.05.2019), gegen 09:30 Uhr, kontaktierte ein bislang Unbekannter eine 82-jährige Greizerin via Telefon und gab sich als angeblicher Polizeibeamter der Kriminalpolizei Gera aus. Der Unbekannte deutete an, dass ein möglicher Einbruch geschah und fragte die Angerufene nach ihren Wertgegenständen. Diese verneinte sämtliche Anfragen des Betrügers, so dass das Gespräch beendet wurde.

Die Polizei weist daraufhin, dass solche Handlungen nicht durch Polizeibeamte erfolgen. Informationsmaterial, um sich vor solchen und anderen Betrügereien zu schützen, ist kostenlos in der Polizeiinspektion Greiz erhältlich.(OK)

