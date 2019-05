Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungmeldung zum schweren Verkehrsunfall B92

Greiz (ots)

B92: Die aufgrund des schweren Verkehrsunfalls gesperrte B92 wurde gegen 13:35 Uhr für den Straßenverkehr wieder freigegeben. Nach aktuellem Stand der Unfallermittlungen geriet der Hyundaifahrer beim Befahren der Bundesstraße in Richtung Greiz aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er, wie bereits geschildert, mit einem entgegenkommenden Lkw sowie den dahinter befindlichen Pkw Renault und einem Pkw Mercedes samt Wohnanhänger. Die beiden im Hyundai befindlichen Insassen (Fahrer und Beifahrerin) wurden durch den Unfall schwer verletzt, wobei der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber und die Beifahrerin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurden. Alle anderen Unfallbeteiligten, darunter eine 6-köpfige Familie (Mercedes mit Wohnwagen), blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden, so dass diese mit Abschleppfahrzeugen geborgen werden musste. Der Wohnwagen wurde durch den Unfall gänzlich zerstört. Die Polizei Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

