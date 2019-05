Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Kabeldiebstahl

Gera (ots)

Pölzig: Unbekannte trieben in der Zeit von 25.05.2019 - 27.05.2019 ihr Unwesen im Bereich einer Baustelle bei einem Windpark in Pölzig. Von dort entwendeten die Täter mehrere hundert Meter armstarke Kupferkabel, welche sich größtenteils auf Kabeltrommeln befanden. Zudem verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer und stahlen in der Folge diverse Werkzeuge. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen. Haben Sie im genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Können Sie Hinweise zu den Tätern geben? Zeugenhinweise werden unter der Tel. 0365 / 8234-1465 von der KPI Gera entgegengenommen. (KR)

