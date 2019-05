Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrraddieb gestellt

Altenburg (ots)

Innerhalb der Öffnungszeiten stahl ein 23-jähriger Mann am Morgen des vergangenen Freitags (24.05.2019) ein zum Verkauf ausgestelltes Damenrad aus einem Fachgeschäft (Friedrich-Ebert-Straße) und flüchtete in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später wurde der Dieb samt gestohlenem und bereits umlackiertem Fahrrad von einem Mitarbeiter des Geschäftes in der Siegfried-Flack-Straße gestellt. Gegen den 23-Jährigen wurde nunmehr Anzeige erstattet. (KR)

