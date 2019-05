Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfall mit Fahrrad

Gera (ots)

Ronneburg: Ein Kind (10) befuhr am Samstag (25.05.2019) gegen 17:00 Uhr mit dem Fahrrad entlang der Martin-Luther-Straße auf dem Gehweg. An der Einmündung zur Altenburger Straße rutschte das Kind nach eigenen Angaben von der Bremse, so dass es in der Folge zum Zusammenstoß mit einem Pkw Audi kam. Glücklicherweise trug das Kind einen Sturzhelm, welcher vermutlich Schlimmeres verhinderte. Dennoch wurde das verletzte Kind mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

