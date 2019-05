LPI-G: Einsatz in Vogtlandstraße

Landespolizeiinspektion Gera

Am 26.05.2019 (Sonntag), gegen 21:30 Uhr kamen Polizeibeamte bei einem Schnellrestaurant in der Vogtlandstraße/Keplerstraße zum Einsatz, da ein alkoholisierter Mann einen Gast körperlich angriff. Der Geschädigte (36) wehrte den Angriff ab, wobei der Täter hierbei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 36-jährigen Angreifer wurde eingeleitet. (KR)

