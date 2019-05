Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugbrand in Garage

Gera (ots)

Unbekannte entzündeten auf bislang ungeklärte Weise am Sonnabend gegen 09:30 Uhr einen Pkw welcher in einer Garage im Garagenkomplex/ Plauensche Straße in Gera abgestellt war. Dieser brannte in der Folge komplett aus. Der Gebäudekomplex wurde in Folge des Brandes in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei Gera nahm die Ermittlungen vor Ort auf. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0365/ 82341465 bei der Polizei zu melden.

