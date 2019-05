Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Haftbefehl nach Ladendiebstahl

Gera (ots)

Am Freitag gegen 18:00 Uhr stellten Mitarbeiter eines Elektronikmarktes in den Gera-Arcaden einen Ladendieb, welcher Kopfhörer im Wert von 300 Euro entwendete. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten beim Tatverdächtigen zudem noch Betäubungsmittel sowie mehrere Messer fest. Da der 25 Jährige diese zugriffsbereit beim Ladendiebstahl führte und zudem keinen festen Wohnsitz aufweisen konnte wurde dieser vorläufig festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 25 jährigen Beschuldigten. In der Folge wurde dieser einer JVA zugeführt.

