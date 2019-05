Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken vor Polizei geflüchtet

Gera (ots)

Am Sonnabend gegen 00:45 Uhr beabsichtigten Beamte der Polizei Gera einen Fahrradfahrer in der Arminiusstraße in Gera einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Trotz mehrfacher Aufforderung die Fahrt zu stoppen, beschleunigte der 32 jährige, männliche Radfahrer und versuchte sich, der Kontrolle zu entziehen und kollidierte mit einem Streifenwagen der Polizei. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Radfahrer wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

