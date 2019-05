Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht

Altenburg (ots)

Samstagmittag wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung gemeldet. Dort soll ein stark beschädigtes Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn stehen. Als sich ein Streifenwagen auf den Weg machte, verließ der Unfallverursacher jedoch pflichtwidrig die Unfallstelle. Zufälligerweise kam er jedoch im Stadtgebiet Altenburg jener Polizeistreife entgegen und konnte somit gestoppt werden. Am Steuer saß ein 26-jähriger Mann aus Rumänien, der ersten Ermittlungen nach, seinen 7er BMW nicht unter Kontrolle hatte, auf Grund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke auf der Ortsumgehung fuhr. Der junge Mann musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung in Form von Bargeld hinterlegen, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell