Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW Fahrer fährt betrunken durch Thüringen und Sachsen

Greiz (ots)

Am 25.05.2019 gegen 14 Uhr befuhr ein 64 jähriger PKW Fahrer unter Einfluss von Alkohol die B 92 von Reichenbach in Richtung Greiz. Am Ortseingang Greiz kollidierte er mit der dortigen Verkehrsinsel, wobei er sich beide Vorderräder derart beschädigte, dass diese keine Luft mehr auf den Reifen hatten. Aus bisher ungeklärter Ursache entschloss sich der Fahrer seine Fahrt fortzusetzen und fuhr nur auf den Felgen weiter durch die gesamte Stadt Greiz. Im Kreisverkehr brachen Teile der beschädigten Felge heraus und beschädigten einen PKW im Vorbeifahren. Als der Fahrer seine Fahrt in Richtung Sachswitz fortsetzte, hinterließ er auf dem gesamten Neustadtring Trümmerteile seiner Räder, durch welche ein weiterer PKW beschädigt wurde, da er sich durch die Trümmerteile seinen Hinterreifen aufschlitzte. Durch die eingesetzten Beamten wurde die Schleifspur bis zur Mylauer Straße in Richtung Göltzschtalbrücke verfolgt. In Zusammenarbeit mit den benachbarten Dienststellen der sächsischen Polizei, in Auerbach und Plauen, konnte der 64 jährige Fahrer kurze Zeit später in Kleingera festgestellt werden. Sein PKW war liegengeblieben, da er sich auf dem Weg beide vorderen Räder so weit abgefahren hatte, dass das Fahrzeug auf dem Radkasten aufsaß. Durch die sächsischen Beamten wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 0,68 Promille ergab. Da der Mann an der Unfallstelle sehr verwirrt war, wurde er in eine Klinik gebracht. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt. Wegen dem verursachten Sachschaden und sein Fahren unter Einfluss von Alkohol, ermittelt die Polizei nunmehr wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell