Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand eines Einfamilienhauses

Gera (ots)

Gera. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es gestern Morgen (23.05.2019, gegen 10:30 Uhr) zum Brand eines Einfamilienhauses in der Lusaner Straße in Gera. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Da sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs niemand im Haus befand, wurde nach den bisherigen Erkenntnissen auch niemand verletzt. Durch die zeitweise starke Rauchentwicklung wurden die Anwohner in der Nähe aufgefordert, die Fenster und Türen zu schließen. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AW)

