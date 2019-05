Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandfall in Pahna

Altenburg (ots)

Pahna. In einem Waldgebiet in der Nähe eines Zeltplatzes in Pahna kam es gestern Nachmittag (22.05.2019, gegen 16:15) zum Brand eines Holzstapels. Die daraufhin eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern und den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein Fremdverschulden kann nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Die Polizeiinspektion Altenburg sucht daher Zeugen, die Angaben zum Brand oder der Brandursachen machen können. Hinweise werden unter der Tel.: 03447 4710 entgegengenommen. (AW)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell