Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch

Altenburg (ots)

Gößnitz. Der oder die unbekannten Täter versuchten in der Zeit zwischen Donnerstag (16.05.2019, 12:00 Uhr) und Samstag (18.05.2019, 15:30 Uhr) gewaltsam in eine Wohnung in der Mittelstraße in Gößnitz zu gelangen. Dabei entstanden zwar Schäden an der Tür, diese konnte allerdings nicht geöffnet werden. Die Polizeiinspektion Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (AW)

